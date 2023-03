DML incontra i sindacati. Future alleanze, Forcellini: “Ci misuriamo sulle cose da fare”

Un confronto con tutte le parti che prosegue: dopo le forze politiche, Domani Motus Liberi incontra Csdl, Cdls e Usl. Sul tavolo portano la visione del Paese e i temi prioritari per il partito: “Siamo ripartiti dal progetto 'San Marino 2030' – dice il Presidente, Lorenzo Forcellini – dalla visione sul Paese che questo vuole portare, perché non è naufragato. Poi il discorso sulla digitalizzazione, ancora un tema fondamentale come quello dell'autonomia energetica del Paese” Obiettivi, visione e macro-temi, ma anche i tre progetti di legge, pronti o in dirittura d'arrivo, da presentare entro fine legislatura.

“Tre progetti di legge – dettaglia Forcellini - sugli autonoleggi, sulle Società Benefit; la norma sul consumo. Progetti che contiamo di portare il prima possibile, per dare un contributo concreto al Paese”. Un anno e mezzo a fine legislatura, già si muove lo scacchiere delle future alleanze, con proprio Domani Motus Liberi da 'osservato speciale', nell'interesse che muove da più fronti nell'attuale quadro politico: “Abbiamo già detto di voler fare un lavoro importante soprattutto sull'area di centro. Un lavoro estremamente concreto e pratico – specifica il Presidente - nell'ottica che il partito ha sempre avuto: tutto coloro che sono interessati a concretizzare soluzioni utili a far riprendere lo sviluppo economico del Paese sono i benvenuti. Notiamo che c'è questa centralità del partito, e ci fa molto piacere, però ci misuriamo sulle cose da fare. Questa è la cosa per noi più importante”.

Nel video, l'intervista al Presidente di Domani Motus Liberi, Lorenzo Forcellini

