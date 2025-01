LIBERTÀ DI STAMPA DML: "Occorre tornare a riflettere sul tema dell’informazione nel Paese" Il partito di opposizione aderisce alla richiesta di fare chiarezza su quali siano stati i casi e di quale gravità segnalati dal CdR di Rtv

DML: "Occorre tornare a riflettere sul tema dell’informazione nel Paese".

DOMANI Motus Liberi torna sulla questione libertà di stampa sollevata dal CdR di San Marino Rtv. Il partito ritiene necessario garantire un'informazione libera da ingerenze e interferenze politiche e aderisce alla richiesta di fare chiarezza su quali siano stati i casi e di quale gravità. Per DML in particolare emerge un dato preoccupante: l’informazione a San Marino - scrivono - oggi è spesso preda di tentativi di distorsione ed orientamento da parte della politica. Laddove succeda - continua la forza di opposizione - bene fanno i giornalisti a prendere posizione, anche duramente. In ogni caso - prosegue la nota - è evidente che occorra tornare a riflettere sul tema dell’informazione nel Paese e sulle dannose conseguenze legate alle implicazioni tra questa e il mondo politico, ma non solo.

