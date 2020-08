RIFORMA GIUNTE DI CASTELLO DML: "Più libertà di azione ed autonomia alle amministrazioni locale, maggiore vicinanza ai cittadiini"

DOMANI - Motus Liberi valuta positivamente il progetto di legge di riforma delle Giunte di Castello, sollecitando ad andare “verso un'amministrazione più vicina alla cittadinanza”. Il partito evidenzia quelle che sono le pecche, spesso, di una gestione centralizzata degli interventi, come la manutenzione delle strade, dell’illuminazione pubblica e la gestione delle aree verdi, quando invece potrebbero essere di stretta pertinenza delle realtà locali, per una maggiore celerità. “Con la proposta depositata, infatti, - ricorda DML - le Giunte chiedono maggiore libertà di azione ed autonomia per poter gestire molte problematiche ed esigenze del territorio con progetti mirati. Da tale maggiore responsabilità conseguirebbe - aggiungono - la necessità che il Capitano di Castello ed il Segretario di Giunta dedicassero più tempo ai nuovi progetti: ecco perché le stesse Giunte – precisano - sarebbero disponibili a ridurre il numero dei propri membri a fronte di un maggior impiego di queste due figure, quindi da tutelare di più a livello economico. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

DOMANI Motus Liberi infine ritiene sensato concedere anche a cittadini stranieri che vivono da tempo sul Titano la possibilità di esprimere il proprio voto nelle elezioni delle Giunte, “in quanto consapevoli delle problematiche quotidiane che si trovano a vivere le amministrazioni locali”.



