DML propone aggregazione conservatrice e riformista: il primo incontro è con RF Domani motus liberi ieri sera a confronto con Repubblica Futura: primo di una serie di incontri per rafforzare un'area politica accomunata dagli stessi valori

L'obiettivo è creare un'aggregazione conservatrice e riformista, che guardi al futuro e all'innovazione, e per farlo Domani Motus Liberi apre al confronto con tutte le forze politiche interessate al progetto. Il primo incontro è con Repubblica futura, nella sede del partito promotore. Dialogo chiaro e diretto – dicono -, non in politichese.

" Molta concretezza - chiosa Lorenzo Forcellini Reffi, presidente di DOMANI - Motus Liberi -, ci siamo confrontati su quelli che sono i quattro pilastri di cui abbiamo sempre parlato: infrastrutture, sviluppo economico, politiche sociali e politica estera. Con Repubblica Futura non c'è una sovrapposizione di identità, ma nel rispetto delle identità di ciascun partito, siamo riusciti a trovare un buon percorso condiviso".

Dall'opposizione alla maggioranza, anche Alleanza Riformista si è già fatta avanti e sottolinea la volontà di consolidare un dialogo tra forze con la stessa visione per una una società basata su libertà, giustizia sociale e innovazione. Auspicando che l'area politica diventi un punto di riferimento. "Sarà uno dei prossimi incontri - continua Forcellini Reffi -. Alleanza Riformista è una delle prime forze che ha risposto al lancio di questa aggregazione conservatrice e riformista, quindi attaccata ai valori della Repubblica, con uno sguardo importante al futuro e all'innovazione".

Nel video l'intervista a Lorenzo Forcellini Reffi, presidente di DOMANI - Motus Liberi

