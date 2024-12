SCENARI DML punta sull'area conservatrice-riformista: "È il momento di costruire un'alternativa solida"

Domani Motus Liberi rinnova l'appello per una nuova area conservatrice-riformista. L'idea, che ha già portato a dei confronti con altri partiti, è "unire il rispetto dei valori, delle tradizioni e delle istituzioni del Paese - scrive Dml - con una visione innovativa e riformatrice della vita politica e sociale". Essere conservatori, spiega, non significa ancorarsi a posizione nostalgiche, ma esprimere un legame con le proprie radici, per "rispondere con chiarezza alle sfide contemporanee". Prosegue, dunque, l'impegno per confrontarsi con le altre forze politiche. "È il momento di costruire un'alternativa solida", conclude Dml.

