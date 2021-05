DML: "Servono relazioni e lavoro di squadra per la ripartenza"

Coraggio, relazioni e lavoro di squadra, le parole chiave per la ripartenza secondo DOMANI Motus Liberi: il partito plaude in primis agli ultimi risultati raggiunti dalla Segreteria Industria, “che produrranno nell’immediato – sottolineano - grossi benefici in termini di agevolazioni per le aziende, con l’apertura di nuove rotte commerciali e la creazione di partnership di spessore, al fine di presentare e promuovere i prodotti della nostra Repubblica”.

Il partito auspica che si continui a puntare con decisione sia su Camera di Commercio, sia su San Marino Innovation, con un “appello alla classe politica di portare avanti con coraggio il confronto con i cittadini, le associazioni, gli imprenditori e i sindacati. “È sempre più necessario fare squadra, - conclude DML - non lasciando indietro nessuno per guardare all’oggi e al Domani con rinnovato ottimismo”.