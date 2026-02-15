Dml su 'Affare Bulgaro': "La responsabilità politica è democristiana"

Domani Motus Liberi lancia un duro attacco al Pdcs sul cosiddetto “affare bulgaro”, definendolo un episodio di gravità senza precedenti per la credibilità della Repubblica di San Marino. Il movimento sottolinea che, oltre all’indagine giudiziaria, esiste una responsabilità politica chiara: “la firma dell’operazione – recita una nota di Dml - è esclusivamente democristiana”. L’acquisto delle azioni dell’Ente Cassa di Faetano, presentato come scelta inevitabile e lungimirante, oggi – afferma Motus - evidenzia criticità che non possono essere ignorate o minimizzate. Il partito d'opposizione denuncia la consuetudine di ostacolare innovazione e sviluppo, mentre lo stesso “perimetro politico” gestisce operazioni opache e ripetitive. Nel comunicato si afferma che il problema non è esterno, ma interno, con un sistema politico che usa la Repubblica come proprietà propria, danneggiando cittadini, imprese e giovani. Chiunque nel perimetro politico citato “non condivida queste modalità” viene invitato “a prendere le distanze, smettendo di coprire o proteggere simili operazioni”. Domani Motus Liberi chiede chiarezza e responsabilità, sottolineando che la reputazione internazionale di San Marino non può essere sacrificata per logiche di appartenenza.







