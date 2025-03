OPPOSIZIONE DML sul "decreto bollette": "Intervento "spot". Manca obiettivo a lungo termine" Il partito d'opposizione rilancia il proprio progetto di una prima Comunità Energetica a livello nazionale

DML sul "decreto bollette": "Intervento "spot". Manca obiettivo a lungo termine".

DOMANI Motus Liberi commenta l'annuncio del cosiddetto “decreto bollette” da parte del Governo, chiedendosi se si tratterà di una misura permanente o temporanea e come tali scontistiche verranno parametrate. Il partito esprime preoccupazione per la mancanza di obiettivi “e che si continui ad intervenire “spot” - rimarca - tentando di tamponare l’emergenza e senza mai programmare nulla a lungo termine”.

DML insiste semmai sul tema del cambiamento energetico e rilancia il proprio progetto di realizzazione in Repubblica di una prima Comunità Energetica a livello nazionale, “in cui – spiegano - il centro deve essere l'AASS con la collaborazione delle altre aziende del territorio e l’appoggio anche economico di fondi internazionali". Senza bisogno del decreto bollette, “un progetto del genere – conclude DML - avrebbe permesso un prezzo calmierato dell’energia già da tempo: non nell’ottica di una gestione emergenziale, ma in quella di costruzione di un obiettivo”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: