DML verso il Congresso: “Dritti al cuore. La scelta che cambia tutto”

Nel video, l'intervista al Presidente di Domani Motus Liberi, Lorenzo Forcellini Reffi

Sarà un momento di riflessione sul percorso del partito, occasione per rilanciarne l'azione politica, fissare la visione futura. Si parte dal tema scelto. “Il titolo è 'Dritti al cuore. La scelta che cambia tutto' -spiega il Presidente, Lorenzo Forcellini - Focus sulla scelta: la scelta del politico di prendersi cura del Paese, piuttosto che dei propri interessi; la scelta del cittadino di diventare protagonista per la Repubblica. Il cuore è per noi l'attaccamento. E' importantissimo, è l'attaccamento che dà quell'entusiasmo che ti serve per fare il meglio per la Repubblica”.

“Un partito maturo - dice il Segretario, Carlotta Andruccioli – attraverso passaggi importanti per la propria identità, dall'ingresso nell'ECR alla nascita della sezione giovanile”, ricordando anche il consenso crescente. Verso il Congresso come “momento della partecipazione, della passione e del coraggio di fare politica, che deve parlare al cuore e non alla pancia”. Traccia così un filo conduttore con il tema della prima Assemblea: “Se non io, chi; se non ora, quando”, per identificare, adesso, il momento del 'come'.

“Dritti al cuore - aggiunge Fabio Righi – indica la necessità di una azione chiara, al cuore dei problemi, in un Paese in cui invece il consenso non viene più costruito sulla base delle idee e il fare politica addirittura fa paura”. Gli fa eco Gaetano Troina, leggendo disillusione, disaffezione e scoramento nella cittadinanza, ricollegandosi al concetto della scelta per il cambiamento, nelle necessità di infondere fiducia e coraggio.

“Questo è un problema importante – aggiunge Forcellini - un problema che vogliamo affrontare di petto, vogliamo affrontare di cuore. La frase 'non cambierà mai niente', è un qualcosa che a San Marino deve cambiare. Vogliamo partire da questo Congresso per una riflessione forte e poi faremo una serie di attività proprio per cercare di stimolare l'attività e l'essere protagonisti, sì, della politica, ma soprattutto dei cittadini”.

