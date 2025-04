8 E 9 MAGGIO DML verso il Congresso: “Dritti al cuore. La scelta che cambia tutto” Domani - Motus LiberI lancia la seconda assemblea congressuale, 8 e 9 maggio, al Centro Congressi Kursaal

Sarà un momento di riflessione sul percorso del partito, occasione per rilanciarne l'azione politica, fissare la visione futura. Si parte dal tema scelto. “Il titolo è 'Dritti al cuore. La scelta che cambia tutto' -spiega il Presidente, Lorenzo Forcellini - Focus sulla scelta: la scelta del politico di prendersi cura del Paese, piuttosto che dei propri interessi; la scelta del cittadino di diventare protagonista per la Repubblica. Il cuore è per noi l'attaccamento. E' importantissimo, è l'attaccamento che dà quell'entusiasmo che ti serve per fare il meglio per la Repubblica”.

“Un partito maturo - dice il Segretario, Carlotta Andruccioli – attraverso passaggi importanti per la propria identità, dall'ingresso nell'ECR alla nascita della sezione giovanile”, ricordando anche il consenso crescente. Verso il Congresso come “momento della partecipazione, della passione e del coraggio di fare politica, che deve parlare al cuore e non alla pancia”. Traccia così un filo conduttore con il tema della prima Assemblea: “Se non io, chi; se non ora, quando”, per identificare, adesso, il momento del 'come'.

“Dritti al cuore - aggiunge Fabio Righi – indica la necessità di una azione chiara, al cuore dei problemi, in un Paese in cui invece il consenso non viene più costruito sulla base delle idee e il fare politica addirittura fa paura”. Gli fa eco Gaetano Troina, leggendo disillusione, disaffezione e scoramento nella cittadinanza, ricollegandosi al concetto della scelta per il cambiamento, nelle necessità di infondere fiducia e coraggio.

“Questo è un problema importante – aggiunge Forcellini - un problema che vogliamo affrontare di petto, vogliamo affrontare di cuore. La frase 'non cambierà mai niente', è un qualcosa che a San Marino deve cambiare. Vogliamo partire da questo Congresso per una riflessione forte e poi faremo una serie di attività proprio per cercare di stimolare l'attività e l'essere protagonisti, sì, della politica, ma soprattutto dei cittadini”.

Nel video, l'intervista al Presidente di Domani Motus Liberi, Lorenzo Forcellini Reffi

