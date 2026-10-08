Docenti e settimana corta, la scuola cambia passo. Lonfernini: "Maggiori garanzie, maggiori sicurezze"

La scuola sammarinese cambia passo. Prima le regole per chi insegna, poi l’organizzazione della settimana per chi studia. Due interventi diversi, un banco di prova comune: portare il cambiamento nella quotidianità di docenti, ragazzi e famiglie. Il primo passaggio riguarda l’accordo sul reclutamento dei docenti, approvato a maggioranza dal referendum tra gli insegnanti. Si chiude una questione aperta da tre anni, dopo lo stralcio dell’allegato dedicato alla scuola dall’ultimo rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici.

Un risultato che, per il Segretario Teodoro Lonfernini, premia anche il metodo: "Credo abbiamo lavorato in totale condivisione, sinergia con le realtà sindacali e le rappresentanze sindacali, segno questo di una grande maturità del sistema quando si devono raggiungere obiettivi di equilibrio, di giustizia anche nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro". Al centro una domanda decisiva: come dare maggiore certezza a chi sceglie di insegnare, in una scuola che deve fare i conti anche con le mutate esigenze demografiche del Paese?

L’accordo prevede assunzioni periodiche attraverso le graduatorie per l’insegnamento sulla base del reale fabbisogno, superando così l’ipotesi del concorso pubblico. Cambiano anche le regole sul periodo di prova e sulla valutazione, già prevista dal contratto collettivo e ora rimodulata per tenere conto della delicatezza del ruolo educativo. "Chi intraprende o intraprenderà una carriera di docenza – spiega Lonfernini - sicuramente oggi avrà un metodo rinnovato, più sicuro, più certo e quindi più moderno".

Resta il nodo del precariato, in parte strutturale nella scuola. L’accordo interviene sui suoi effetti, rafforzando i diritti dei lavoratori, e introduce un nuovo quadro di diritti e doveri anche per il personale dedicato al sostegno e all’inclusione. "Come nuovo modello risponderà certamente anche ad aspetti sul precariato, e quindi maggiori garanzie, maggiori sicurezze".

Dalle condizioni di chi insegna ai tempi della scuola. Depositato il decreto che introduce la settimana corta alle medie: una scelta che tocca da vicino anche i ritmi delle famiglie. Lonfernini ricorda che "era uno degli obiettivi che ci siamo posti in questa legislatura come Segreteria di Stato per l’Istruzione". Il Segretario annuncia anche un confronto con il Collegio docenti. È il passaggio nel quale la scelta dovrà misurarsi con chi la scuola la vive ogni giorno.







