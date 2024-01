LE VOCI DEI CAPITANI Domagnano, Andreani: “Rotatorie e nuovo parcheggio per la scuola, bilancio 2023 soddisfacente” “Per il 2024 continueremo a chiedere nella speranza di ottenere”

Il 2023, un anno proficuo per il Castello di Domagnano. Il Capitano di Castello, Marcello Andreani traccia il bilancio e mette in fila i risultati ottenuti.

“Per quanto riguarda il 2023 – sottolinea - noi, come Castello, siamo relativamente soddisfatti anche perché quello che abbiamo chiesto, quello su cui ho insistito in maniera importante, è la sicurezza dei nostri cittadini a livello di viabilità. E per questo siamo riusciti a veder terminare a livello sperimentale, ma comunque a tutti gli effetti, due rotatorie per salvaguardare soprattutto l'incolumità dei nostri concittadini”.

“Poi – continua - dal momento che il nostro cimitero è sprovvisto ormai di loculi, anche su questo discorso c'è stato già un progetto inerente e si spera anche di vedere a breve termine l'esecuzione e l'ampliamento di suddetta posizione cimiteriale”.

Andreani riconosce che “di problemi ce ne sono tanti chiaramente”. “Se dovessi fare un elenco – osserva - potrei dire che abbiamo ottenuto anche nel 2023 un ampliamento, un aggiornamento sui parcheggi inerenti la scuola dell'infanzia “Lo scrigno”, dove lo stesso parcheggio che dovrebbe essere utilizzato per la salvaguardia dei bimbi e dei genitori che usano portare i figli a scuola ad oggi viene utilizzato dalle maestranze, le quali d'altronde non hanno spazi sufficienti per parcheggiare. Finalmente – fa sapere - si è riusciti, anche grazie al nostro Segretario che è stato sensibile a queste esigenze, ad ottenere un secondo parcheggio adiacente la scuola che sarà prettamente usato dalle maestranze, in modo che il parcheggio attuale rimanga a disposizione dei genitori, dei nonni e soprattutto per la salvaguardia dei bimbi”.

“Quindi tutto sommato – conclude Andreani - siamo relativamente soddisfatti, poi c'è un mare di cose da fare ma guardiamo il territorio nell'insieme, spetterà alle autorità decidere le priorità. Noi continueremo a chiedere nella speranza di ottenere come tutti i miei colleghi dei vari Castelli”.

Nel video l'intervista al Capitano di Castello di Domagnano Marcello Andreani.

