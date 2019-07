Domani in movimento invita a lavorare insieme per riformare le Istituzioni

Nell'anfiteatro del cinema turismo Domani in Movimento chiama a raccolta la società civile nell'appuntamento sulle istituzioni sammarinesi. Una disamina per Dim, su cosa in questi anni non ha funzionato, su come le Istituzioni siano state eluse a vantaggio di interessi politici e a svantaggio del confronto con il Paese.

"Una nuova stagione è comunque necessaria, hanno ribadito gli esponenti di ReteMd e Domani Motus Liberi, il confronto sulle riforme istituzioni deve essere organico, puntuale, non parziale; perché l'armonia tra tutte le Istituzioni della Repubblica deve fungere da motore per la ripresa del Paese e soprattutto portare a una maggiore trasparenza e chiarezza dei meccanismi istituzionali nei confronti del cittadino".