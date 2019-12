Domani la seduta inaugurale del Consiglio Grande e Generale per l'avvio della XXX legislatura

Primo giorno in aula domani, dalle 9, per i 60 consiglieri eletti con le elezioni dello scorso 8 dicembre. La seduta inaugurale della legislatura è stata convocata, come sempre, per adempimenti di natura prettamente tecnica. Ci sarà la comunicazione della Reggenza, circa l’esito della consultazione elettorale, la nomina della Giunta permanente delle elezioni e verrà fissata la data della prossima seduta del Consiglio, quando è previsto il giuramento degli eletti.

Proseguono intanto, nel massimo riserbo, le trattative tra Democrazia Cristiana, Rete, Domani Motus Liberi e Noi per la Repubblica, per la definizione del programma e della squadra di Governo che giurerà nella terza seduta della legislatura, probabilmente nei primi giorni del 2020. In questi giorni ogni forza politica della nuova maggioranza deciderà i nomi per le segreterie di stato che, ad ora, secondo fonti ben informate, sono già “più o meno definite”.