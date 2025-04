Domani Motus Liberi: “Affitti fuori controllo, servono interventi strutturati”

Affitti fuori controllo a San Marino: così Domani Motus Liberi che lancia nuovamente l'appello per misure urgenti che possano fermare i rincari.

La proposta di legge del Segretario di Stato Ciacci, prossima alla discussione in aula, - ricorda il partito d'opposizione - affronta il tema delle residenze atipiche e del costo della casa, ma non approfondisce adeguatamente il problema.

Il rischio - sottolinea DML - è che questa mancanza generi un forte disagio sociale, rendendo impossibile per molti cittadini trovare una soluzione abitativa sostenibile. Di qui - spiegano - la necessità di un intervento deciso e strutturato per riequilibrare il mercato e garantire il diritto alla casa per tutti.