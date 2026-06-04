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Domani Motus Liberi attacca il Governo sul 'caso bulgaro'

"Parlano di rispetto delle istituzioni, bene del Paese e senso di responsabilità dimenticando di essere gli stessi che, con le proprie scelte politiche, hanno contribuito a trascinare San Marino nella situazione in cui oggi si trova"

4 giu 2026
Domani Motus Liberi attacca il Governo sul 'caso bulgaro'

Domani Motus Liberi, a proposito dell'ultima riunione della commissione esteri, ha diffuso una nota in cui afferma sia andata in scena una delle pagine più imbarazzanti della politica sammarinese. Un fuoco incrociato costruito ad arte – scrive Dml - per tentare di distogliere l'attenzione dall'unica questione che davvero dovrebbe preoccupare il Paese e cioè l'enorme danno politico, istituzionale e internazionale prodotto da chi ha gestito l'affare – il cosiddetto caso bulgaro - che oggi espone San Marino ad un arbitrato da 150 milioni di euro. Si è assistito così alla solita pantomima di coloro che scrive Dml - parlano di rispetto delle istituzioni, bene del Paese e senso di responsabilità dimenticando di essere gli stessi che, con le proprie scelte politiche, hanno contribuito a trascinare San Marino nella situazione in cui oggi si trova.




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