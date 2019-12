Domani - Motus Liberi chiude la campagna elettorale

Domani - Motus Liberi chiude la campagna elettorale.

Soddisfatti per la partecipazione alla serata pubblica di chiusura della campagna elettorale per Domani - Motus Liberi; occasione per tracciare un bilancio, per capire come le proposte della lista - nuova nel panorama politico e per la prima volta in corsa alle elezioni - sia stata percepita dalla cittadinanza. Riscontro più che positivo – dice il portavoce Gaetano Troina – da parte del pubblico, dal quale è venuto un incoraggiamento forte a farci promotori del cambiamento”. Palpabile la disaffezione da parte della cittadinanza – dicono – e "al rischio astensionismo Domani Motus Liberi ha invece opposto l'invito ad esprimersi e alla partecipazione". Un giudizio anche sui toni di questa campagna elettorale: “Abbiamo cercato di mantenere un profilo alto e pensiamo di aver fatto una campagna propositiva - commentano - rispondendo più che agli attacchi, ai problemi del Paese, cercando di offrire soluzioni”.



I più letti della settimana: