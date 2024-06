VERSO IL 9 GIUGNO Domani Motus Liberi: "Continuità, concretezza ed equidistanza dalle coalizioni" Stigmatizzati gli attacchi personali con mezze frasi e titoloni che non conducono ad alcunché. Negativa la presenza di vecchi volponi della politica a cene e serate di alcuni partiti

Continuità e concretezza: per il presidente di Domani Motus Liberi Lorenzo Forcellini Reffi sono le due parole chiave che ispirano l'azione del partito. Rimarcata la scelta di non aver aderito a nessuna delle due coalizioni, verso le quali Dml si pone in maniera equidistante: “Sicuramente equidistante. L'idea di non entrare in una coalizione – dichiara – nasce dalla volontà di rafforzare l'identità di Domani Motus Liberi. L'unico criterio che ci siamo dati per dialogare con le altre forze politiche, anche nell'ottica futura di un'eventuale coalizione, è la sinergia sui progetti, sulle cose da fare. Siamo aperti a chiunque condivide con noi progetti importanti per il Paese, come digitalizzazione, transizione energetica”. Gaetano Troina parla di una chiusura di legislatura che, a dispetto di certe dichiarazioni, è stata tutt'altro che ordinata e di una campagna elettorale che, anziché misurarsi sul contradditorio, nel merito delle proposte, è scaduta in attacchi personali, anche a candidati di Motus, con mezze frasi e titoloni che non conducono ad alcunché. Una deriva – dichiara il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi - che ci fa capire che il lavoro che stiamo facendo è valido e il sistema lo teme sentendosi minacciato da chi fa, ottiene risultati e non si perde in chiacchiere. Interessante inoltre, fa notare, che gli stessi che hanno lungamente osteggiato, temi a noi cari, ora li pone al centro del proprio programma elettorale. Carlotta Andruccioli, segretario di Dml, commenta negativamente la presenza di quelli che definisce “i vecchi volponi della politica” a cene e serate di alcuni partiti mentre esprime soddisfazione per la partecipazione e l'entusiasmo alle iniziative di Motus così come per la qualità e la competenza dei 42 candidati della lista. Spero – conclude – che il 9 giugno venga scelta l'onesta e la coerenza e chi ha una visione lungimirante.

