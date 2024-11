SCENARI POLITICI Domani Motus Liberi e Alleanza Riformista favorevoli ad aggregare l'area moderata Il presidente di Dml, Lorenzo Forcellini Reffi: "Credo che la situazione internazionale ci spinga e ci dia supporto". Alessandro Mancini, coordinatore di Ar: "Un progetto interessante. Le sensazioni sono molto buone"

Domani Motus Liberi - ora partito d'opposizione, dopo una legislatura al Governo – da un paio di settimane ha deciso di avviare un percorso, incontrando tutte le forze politiche, con l'obiettivo di un'aggregazione che condivida valori e progetti.

“Rimaniamo legati – commenta il presidente di Dml Lorenzo Forcellini Reffi – alle tradizioni e ai valori della Repubblica, con un occhio fortemente innovativo verso il futuro. Alleanza Riformista ha risposto a questo appello. La notizia non è tanto la risposta di Ar ma l'avvio di un processo di aggregazione, di area, con quattro punti fondamentali al centro degli incontri che avremo dalla prossima settimana: le infrastrutture strategiche, lo sviluppo economico, le politiche e la politica estera. Credo anche che la situazione internazionale ci spinga e ci dia supporto su questo”.

Alleanza Riformista ha accolto con favore la proposta di Domani Motus Liberi ed ha subito offerto disponibilità. “ Credo sia giusto sottolineare – dichiara il coordinatore di AR Alessandro Mancini – che questo dialogo nasce da quando eravamo in maggioranza insieme e non si è interrotto nonostante ora abbiamo ruoli istituzionali diversi. Ravvediamo la necessità di approfondire i temi e di elaborare le soluzioni e i progetti per il Paese. Entrambi condividiamo la necessità di rafforzare un'area moderata, ispirata ai valori liberali e del riformismo. Un progetto interessante che deve fare i passi giusti, discutere, ragionare, condividere. Non c'è fretta ma al momento le sensazioni sono molto buone”.

