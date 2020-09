Domani Motus Liberi esprime piena fiducia in ogni suo singolo esponente dopo articoli di stampa che coinvolgono Carlotta Andruccioli

Domani Motus Liberi, con un comunicato stampa ufficiale, interviene dopo le notizie di stampa che coinvolgono Carlotta Andruccioli per esprimere piena fiducia in ogni suo singolo esponente. Il riferimento è alle notizie pubblicate dal quotidiano l'Informazione, secondo le quali, durante l'ultimo Consiglio giudiziario plenario, la stessa Andruccioli avrebbe manifestato l'intenzione di prendere in considerazione la possibilità di dimettersi dalla Commissione Affari di Giustizia e quindi anche dal Consiglio Giudiziario Plenario stesso. “Con estremo imbarazzo – scrive Domani Motus Liberi - ci troviamo oggi costretti a dover replicare ad articoli di giornale rispetto ad argomenti protetti da riservatezza e segretezza istituzionale che, tuttavia, in modo sistematico e sistemico, prendiamo atto, vengono divulgati in tempo reale”. La forza politica di maggioranza chiarisce che “nessun ripensamento e nessun tentennamento è sorto nel Partito o nei propri membri nel voler raggiungere gli obiettivi previsti dal programma di Governo”.