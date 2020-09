Domani Motus Liberi inaugura la nuova sede

Soddisfazione del partito per l'ampia partecipazione, ieri, all'inaugurazione della nuova sede di Domani Motus liberi, a Cailungo. Tante le presenze, non solo gli iscritti – sono ormai oltre un centinaio - ma anche di simpatizzanti e appartenenti ad altre forze politiche. Il saluto del Presidente, Lorenzo Forcellini Reffi per un momento che è stato occasione per ricordare le tappe segnate dal partito: forza giovane, costituita nell'aprile 2018, l'ottimo risultato alle scorse elezioni, dalle quali sono usciti come forza di maggioranza e che oggi esprime un Segretario di Stato, 4 consiglieri e domani, vedrà Mirko Dolcini salire alla Suprema Magistratura per il prossimo semestre. Proprio a seguito della nomina di Dolcini a Capitano Reggente, Gaetano Troina ha assunto il ruolo di capogruppo consiliare. A Benedire la nuova sede, Don Marco Scandelli.