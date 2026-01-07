Domani Motus Liberi: "L'anno politico comincia nel vuoto"

Domani Motus Liberi guarda alla maggioranza di Governo "senza idee e progettualità e il bilancio di previsione - scrive - è la fotografia di una classe dirigente senza la visione necessaria per guidare il Paese". Su tutto, torna a denunciare la totale "mancanza di informativa rispetto all'Accordo con l'UE". Ricorda quanto fatto dal partito, dal portare avanti interventi per chi cerca una casa ai progetti di legge per modificare il diritto di famiglia e nel settore del noleggio dei veicoli, annunciando un pacchetto di proposte in ambito sanitario.

"Al Paese - conclude - serve una vera alternativa di governo, seria e in grado di delineare, a braccetto con i cittadini, la politica del futuro. Noi siamo già in prima linea".








