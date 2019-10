Domani Motus Liberi: "L'Attenzione all'ambiente non è uno spreco di risorse"

Nel video, l'intervista a Gian Luca Galletti, ex Ministro all'Ambiente

Domani Motus Liberi lancia quella che definisce “la sfida sociale e culturale dei nostri tempi”: l'attenzione all'ambiente “non è uno spreco di risorse”. Una chiamata rivolta a tutti: alla PA - perché elabori progetti per garantire autosufficienza energetica e nello smaltimento dei rifiuti; alle imprese – perché investano in ricerca ottenendo risultati sia in termini di sostenibilità, sia di produttività; infine, ai cittadini, perché diano un contributo nei piccoli gesti quotidiani. Tutela dell'ambiente anche come obiettivo che la politica deve affrontare come “urgente – dice Domani Motus Liberi - e non più rimandabile”.



Nel video, l'intervista a Gian Luca Galletti, ex Ministro all'Ambiente