Domani Motus Liberi: "La partecipazione ci fa capire che la strada è quella giusta".

Sono stati toccati i temi di più stretta attualità nell'Assemblea di Domani Motus Liberi. Gli aderenti sono stati aggiornati sulle attività svolte, su prospettive future e progetti di sviluppo. Attenzione è stata dedicata anche alla giustizia, nell'esigenza del rispetto delle normative vigenti interne e internazionali. Sul tema rifiuti ribadita la necessità di un progetto articolato per definire il sistema di raccolta in Repubblica, anche aggiornandolo. “Non si può ridurre il tutto – spiega Daniele Cherubini - a un mero dualismo fra cassonetti e raccolta”. Totale sostegno, poi, alla Segreteria Industria, con riferimento al Progetto di sviluppo economico San Marino 2030 e pieno mandato all'organismo direttivo di portare avanti la propria attività su proposte e contenuti del programma di governo.

“È stato riaffermato in maniera forte che Motus Liberi è un partito di persone per le persone”, afferma Lorenzo Forcellini Reffi. “L'Assemblea – continua - è stata partecipata e il fatto che gli aderenti vogliano essere protagonisti ci fa capire che la strada è quella giusta”. Attivata anche una sezione giovanile e incaricato come responsabile Elia Moroni.



