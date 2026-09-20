Domani Motus Liberi: "La scuola sia una priorità, servono investimenti e una strategia di lungo periodo"

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, DOMANI Motus Liberi torna a porre l’attenzione sul futuro della scuola sammarinese e chiede una strategia organica e di lungo periodo, accompagnata da risorse adeguate, tempi certi e interventi verificabili. Per il partito di opposizione, il punto di partenza deve essere il sostegno alle famiglie, insieme agli investimenti nell’edilizia scolastica e all’ammodernamento delle strutture.

L’obiettivo indicato nella nota stampa è rendere la scuola più accessibile e adeguata alle nuove esigenze degli studenti e del Paese. D-ML sollecita inoltre un rafforzamento dell’offerta formativa, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze richieste dai cambiamenti tecnologici e dal mercato del lavoro. Tra gli ambiti sui quali investire vengono indicati l’informatica e l’intelligenza artificiale, affiancati da un maggiore impegno nell’orientamento scolastico e professionale e da un rapporto più stretto tra formazione e mondo del lavoro.

Al centro delle proposte anche il benessere degli studenti. Il movimento richiama la necessità di favorire inclusione e sostegno, intervenendo contemporaneamente sul contrasto al bullismo, alle dipendenze e alle diverse forme di disagio che possono interessare bambini e ragazzi. Un capitolo specifico riguarda lo sport. DOMANI Motus Liberi propone di rafforzarne la presenza nel percorso scolastico, investendo anche negli impianti e sviluppando ulteriormente il percorso dedicato allo studente-atleta, così da rendere maggiormente conciliabili formazione e attività agonistica.

Accanto allo sport, il partito invita a valorizzare anche le attività artistiche, musicali e culturali come parte integrante della formazione.







