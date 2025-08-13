TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:39 Bronzetti spettacolo, vincono anche Paolini e Nardi 12:40 Solo Simoncini può dimettersi dall'incarico di Consigliere della FSGC 12:10 Buona la prima per San Marino: 4-0 a Grosseto in gara1 dei quarti di finale 10:42 Pagina facebook promette "6 mesi gratis" di trasporto, ma è una truffa. La GdR: "Non cliccate, dati sensibili a rischio" 07:42 Turismo a Rimini, Vanni: "Per ombrelloni e lettini prezzi popolari e competitivi"
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Domani Motus Liberi: "Lo sviluppo di San Marino passi dall'intelligenza artificiale"

Il partito elenca i vantaggi concreti e propone un quadro normativo

di Francesca Biliotti
13 ago 2025

San Marino Paese pioniere nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Domani Motus Liberi ritiene che possa divenire un motore vincente di sviluppo, poiché rispetto a Stati più grandi e popolosi, spiega, la Repubblica può fare la differenza, utilizzando la sua dimensione contenuta come un vantaggio competitivo. San Marino può legiferare velocemente, e grazie anche alla forte connessione tra istituzioni e cittadini, può testare soluzioni tecnologiche in tempi rapidi.

Il partito elenca anche i vantaggi concreti: dalla gestione digitale delle assunzioni alla pianificazione in agricoltura, dall'analisi statistica di dati e consumi all'elaborazione di piani e strategie aziendali, dall'ottimizzazione delle risorse ospedaliere alla diagnosi precoce. “L'intelligenza artificiale – sottolinea Motus Liberi – è una tecnologia che sta già cambiando il mondo e San Marino deve prepararsi a utilizzarla nella maniera più virtuosa”.

Per questo propone un quadro normativo sammarinese, che garantisca trasparenza, tutela dei diritti dei lavoratori e controllo umano sulle decisioni automatizzate; progetti pilota nei servizi pubblici, anche per ridurre i tempi della burocrazia; collaborazioni con università e start up per fare di San Marino un centro di ricerca e certificazione di tecnologie innovative.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica