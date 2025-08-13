Domani Motus Liberi: "Lo sviluppo di San Marino passi dall'intelligenza artificiale"

San Marino Paese pioniere nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Domani Motus Liberi ritiene che possa divenire un motore vincente di sviluppo, poiché rispetto a Stati più grandi e popolosi, spiega, la Repubblica può fare la differenza, utilizzando la sua dimensione contenuta come un vantaggio competitivo. San Marino può legiferare velocemente, e grazie anche alla forte connessione tra istituzioni e cittadini, può testare soluzioni tecnologiche in tempi rapidi.

Il partito elenca anche i vantaggi concreti: dalla gestione digitale delle assunzioni alla pianificazione in agricoltura, dall'analisi statistica di dati e consumi all'elaborazione di piani e strategie aziendali, dall'ottimizzazione delle risorse ospedaliere alla diagnosi precoce. “L'intelligenza artificiale – sottolinea Motus Liberi – è una tecnologia che sta già cambiando il mondo e San Marino deve prepararsi a utilizzarla nella maniera più virtuosa”.

Per questo propone un quadro normativo sammarinese, che garantisca trasparenza, tutela dei diritti dei lavoratori e controllo umano sulle decisioni automatizzate; progetti pilota nei servizi pubblici, anche per ridurre i tempi della burocrazia; collaborazioni con università e start up per fare di San Marino un centro di ricerca e certificazione di tecnologie innovative.









