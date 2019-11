ELEZIONI 2019 Domani Motus Liberi presenta i candidati

Teatro Titano pieno per la presentazione della squadra che corre alle elezioni politiche nella lista Domani - Motus Liberi. 32 i candidati, sul palco per presentare i 10 punti del programma. In testa la politica estera, poi il sistema bancario finanziario per arrivare poi a parlare di sistema economico in tutte le sue dimensioni: sistema imprenditoriale, turismo, mondo del lavoro. Altri temi cari a Domani - Motus Liberi: sanità e giustizia - quest'ultimo è stato affrontato parlando di certezza del diritto e della necessità di equilibrio fra i poteri dello Stato.



