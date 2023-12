CONFERENZA STAMPA Domani Motus Liberi punta su digitalizzazione e transizione energetica ed ecologica Soddisfazione per l'apporto all'azione di Governo. Il presidente Forcellini Reffi sull'Accordo con l'Ue: "Non siamo euroscettici. Cercheremo di capire pro e contro. Ci auguriamo che i cittadini vengano coinvolti"

Digitalizzazione, transizione energetica ed ecologica, sburocratizzazione: sono il leit motiv dell'azione politica di Domani Motus Liberi che all'avvicinarsi della conclusione della prima legislatura dalla fondazione, guarda con fiducia alle prossime elezioni di primavera, tenendo aperta la possibilità di presentarsi in coalizione – se ci saranno le necessarie convergenze – o di correre da soli.

Il partito di maggioranza, che esprime quattro consiglieri, un segretario di stato e attualmente anche uno dei due Capitani Reggenti, ha tracciato un bilancio dell'attività svolta rimarcando l'apporto all'azione di Governo: è di questi giorni l'ok del Congresso di Stato alla partnership con Amazon Web Services, così come il decreto 'semplificazione' per le attività economiche, mentre poche settimane addietro è stata approvata la legge sulle società 'benefit' ed è pronto per essere varato il decreto sull'arbitrato internazionale che arriva dopo un convegno ad hoc promosso proprio da Domani Motus Liberi.

Espressa inoltre grande soddisfazione per l'esito di eventi come “San Marino Aerospace” verso finora inesplorate nicchie di mercato. In conferenza stampa, Michela Pelliccioni e Carlotta Andruccioli per la delegazione consiliare, il Presidente Lorenzo Forcellini Reffi, il Segretario di Stato Fabio Righi ed Elisa Zafferani, responsabile delle relazioni internazionali di Dml che ha ribadito la vicinanza ai partiti del centro-destra attualmente al Governo in Italia.

“Sull'Unione Europea – commenta il Presidente Forcellini Reffi - abbiamo avuto più volte, modo di esprimerci. Non siamo un partito anti europeo o euroscettico, anche se a volte ci definiscono, impropriamente, in questi termini. Sicuramente ci interessa molto la fase di studio dell'Accordo di Associazione. Sfrutteremo il tempo a disposizione per capire pro e contro e ci auguriamo che i cittadini possano essere coinvolti in una decisione fondamentale per la storia del nostro paese”.

Nel servizio l'intervista a Lorenzo Forcellini Reffi, Presidente Domani - Motus Liberi

