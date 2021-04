DOMANI - Motus Liberi: quattro serate a tema su fb per creare un filo diretto tra la politica e i giovani

Quattro serate, ognuna incentrata su un tema specifico, allo scopo di dare la parola ai giovani. C'è il futuro da costruire e il presente da riorganizzare in questo tempo di Covid: DOMANI - Motus Liberi intende perciò creare un ponte tra politica e mondo giovanile per dare sostegno alle idee, per rafforzare il rapporto diretto con le istituzioni, il mondo del lavoro e la cultura.

Si parte lunedì 3 maggio in diretta facebook alle 20.30 sulla pagina del partito con il primo appuntamento intitolato, “Il 30% dei lavori di domani non esiste: inventiamoli!”. Ospiti il Segretario di Stato per l'industria e il commercio, Fabio Righi; il Rettore dell’Università di San Marino, Corrado Petrocelli; il Presidente dell’Associazione Studentesca, Matteo Dappozzo; e lo Chef Luca Montersino.

Nel video l'intervista a Michela Pelliccioni, DOMANI – Motus Liberi.



