MAGGIORANZA DOMANI Motus Liberi rilancia il Progetto San Marino 2030 e richiama nuovamente Rete alla condivisione

Dopo il recente botta e risposta con Rete, DOMANI Motus Liberi rilancia il Progetto San Marino 2030, citato anche dal Nunzio Apostolico, Mons. Emil Paul Tscherrig nell'allocuzione pronunciata di fronte alla Reggenza. Occorre "procedere con le riforme in maniera coordinata, - sostengono – a fronte di un lavoro già avviato e per il quale sono già stati investiti sforzi e risorse, che non possono andare sprecati per via di personalismi. Il partito rimarca poi che si tratta di un progetto “non elaborato in maniera esclusiva da una o dall’altra Segreteria, ma piuttosto si configura come work in progress in cui è stato coinvolto l’intero Governo, maggioranza e opposizione, le categorie economiche e sociali, ABS e l’Università. Manda quindi a dire a Rete Desk che “le porte sono spalancate qualora intendesse prenderne parte”: “è fondamentale, - sottolineano – su questo tema, non dividere le forze”. Anticipano poi che verranno organizzate alcune iniziative per consentire ai cittadini di comprendere appieno il senso e l’importanza del progetto, "perché possa essere portato avanti in maniera condivisa – scandiscono - e con convinzione, a beneficio dell'intera comunità".

Intanto Rete Desk prosegue la propria attività. Ultimo incontro con l'Associazione Trenino Biancazzurro: al centro il progetto di collegamento meccanico tra San Marino e la Riviera Adriatica che il Gruppo politico considera di particolare interesse specialmente nel ripristino del percorso Borgo Maggiore-Città. “Proposta molto utile – osserva Rete Desk - per il flusso turistico, per liberare le cave e le piazze dalle automobili, per far rinascere la zona della vecchia stazione, per creare uno spazio museale alla fine del percorso”.



