Domani Motus Liberi ritiene imprescindibile l'apertura del commercio verso l'esterno

Per “Domani Motus Liberi” la recente visita del Fondo Monetario Internazionale è un'opportunità da cogliere. La forza politica di maggioranza afferma che c'è stato un approccio propositivo, su tematiche di primaria importanza come l'elevato debito pubblico ed una condivisione da parte della delegazione Fmi sulle strategie messe in campo dal Governo. Il partito esprime soddisfazione per l'apprezzamento della sua proposta di “semplificazione burocratica” e ricorda come sia fondamentale garantire la certezza del diritto, per attrarre nuovi investimenti. Per vedere rifiorire l'economia - secondo Domani Motus Liberi – la Repubblica deve tornare ad essere un luogo di opportunità, dove sia possibile fare impresa in maniera redditizia e trasparente, con conseguente ed imprescindibile apertura del settore commerciale verso l'esterno.