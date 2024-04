VERSO IL 9 GIUGNO Domani Motus Liberi, squadra pronta: 200 firme per la lista. 42 i candidati

Carichi di entusiasmo per le oltre 200 firme raccolte a sostegno della lista – 42 candidati – depositata oggi insieme al programma. Squadra pronta, partito pronto a nuove sfide, richiamando il concetto di continuità dell'azione e dell'approccio tenuti nella prima esperienza istituzionale, che li ha visti al Governo.

Rivendica i risultati ottenuti nella scorsa legislatura, improntati a cambiamento, con dinamismo: disoccupazione ai minimi storici, grazie alla crescita del mondo imprenditoriale; crescita della raccolta bancaria conseguente; incremento dei dati di import e export; impulso a innovazione e digitalizzazione; semplificazione e sviluppo di normative esistenti e nuove norme per nuovi settori. Promettono continuità poi nel modo di fare politica: “unione di intenti, menti e cuori” – scrive Domani Motus Liberi – in una fase pre elettorale caratterizzata dal confronto con categorie e cittadini, per arrivare ad un programma articolato, “invece che dal ragionare su dinamiche di accordi sotterranei”.

Ribadisce la linea sulle future alleanze: “matureranno dal confronto sui temi, progetti e sulla volontà di realizzarli; e su questi elementi si misurerà l'affidabilità dei partner futuri”. Parole d'ordine: serietà e concretezza – scrive DML - che fissa l'obiettivo: governabilità solida, stabile e uniforme.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: