Domani – Motus Liberi sul memorandum con AWS: “Risvolti molto concreti per il paese”

Domani – Motus Liberi plaude al memorandum firmato con Amazon Web Services, siglato dal Segretario all'Industria Fabio Righi e il vice presidente della Global Innovation Policy di Amazon Jeff Bezos.



Il memorandum, si legge in una nota, porterà a ”risvolti molto concreti per il paese”, che porteranno ad serie di programmi volti a promuovere l’innovazione in tutti i settori. “Collaborando nella governance ed infrastruttura digitale, oltre che nell'educazione alle competenze cloud, l’accordo siglato dal Segretario Righi fornisce le basi su cui fondare una Repubblica di San Marino moderna e digitale, appoggiandosi alle migliori tecnologie di cloud computing". Per Motus Liberi permetterà di “potenziare e modernizzare le infrastrutture per poterne ridurre i costi, accrescere l’innovazione e raggiungere maggiore efficienza”.









In evidenza anche l'attivazione di AWS Activate, programma che supporterà le startup del Paese, e di AWS Educate, che introdurrà le tecnologie cloud computing a studenti e insegnanti, per dare ai giovani un forte bagaglio tecnico che favorirà l'occupazione dei giovani.

La firma del memorandum, prosegue la nota, “attirerà nuovi investitori” e porterà ad accrescere “la nostra reputazione come stato”. In conclusione si evidenzia come il memorandum, raggiunto grazie all'impegno del Segretario Righi, permetterà di colmare “le lacune sulla digitalizzazione” con “un partner di primissimo livello, competente, veloce e preparato”.