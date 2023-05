Domani Motus Liberi: “Trasformare subito il debito in sviluppo”

Domani Motus Liberi incalza maggioranza e Governo. Guarda con favore alla fiducia mostrata dai mercati, segno che "il sistema - soprattutto l'ambito produttivo e commerciale - sono ritenuti affidabili", ma chiede "iniziative immediate per la crescita economica, che siano coordinate per avere efficacia". E affonda: “Siamo convinti che la stabilità politica sia condizione necessaria per lo sviluppo di un Paese, ma questa stabilità si deve misurare sulla capacità di mettere a terra progetti concreti, che fino ad oggi purtroppo sono risultati fortemente rallentati per dinamiche politiche che nulla hanno a che vedere con il bene del Paese”. Un appello forte alla responsabilità, dunque, "verso un Paese che – scrive il partito – ha finito il tempo di aspettare e al quale non resterebbe che la possibilità di chiamare i cittadini alle urne”.