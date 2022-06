DML Domani Motus Liberi verso la prima assemblea congressuale Si terrà il 10 e 11 giugno alla sala Montelupo di Domagnano. Titolo: “Se non io, chi? Se non ora, quando? Verso il Domani, una nuova cultura di Partito”

“IIl partito ha necessità di riorganizzarsi – dichiara il Presidente Lorenzo Forcellini Reffi – per affrontare le sfide che attendono Domani Motus Liberi e l'intero paese. Credo che il titolo del congresso ( “Se non io, chi? Se non ora, quando? Verso il Domani, una nuova cultura di Partito”) sia molto esplicativo in questo senso. Torniamo a stimolare la popolazione ad essere protagonista della vita politica del nostro paese ed anche a riflettere sul ruolo che deve avere un partito dal 2022 in avanti”. Forcellini Reffi, candidato alla conferma alla Presidenza di Domani Motus Liberi, ha presentato l'assemblea congressuale in programma il 10 e 11 giugno con il Segretario Gaetano Troina e la responsabile per le relazioni internazionali Elisa Zafferani. Rimarcati i buoni rapporti con i partiti italiani più affini, afferenti al centro destra, mentre sul fronte interno gli esponenti di Dml non chiudono al dialogo con nessuno. Non è stato un errore, hanno precisato, l'alleanza alle elezioni nel 2019 con Rete, anche se da qualche tempo all'interno della maggioranza emergono frizioni culminate nella bocciatura dell'articolo 1 della legge sulle società portata in aula dal Segretario di Stato di Domani Motus Liberi Fabio Righi: “Credo sia normale – commenta Forcellini Reffi – che ci possano essere dei confronti all'interno di una maggioranza e saranno un tema di riflessione interna anche con i nostri aderenti” Nessun attaccamento alla poltrona, hanno ribadito gli esponenti di Motus e nessuna volontà di un ritorno al passato. Un centinaio, all'incirca, gli iscritti che l'11 giugno concorreranno all'elezione degli organismi interni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: