Domani torna a riunirsi il Consiglio

L'Aula riparte dalla seconda lettura della Riforma sulla navigazione marittima. Per la maggioranza è un' importante opportunità di sviluppo e crescita per l'economia. Il progetto di legge nasce per aggiornare norme già esistenti in materia di diporto e prevedere una regolamentazione per il settore marittimo commerciale.

A seguire le modifiche alla normativa sul Trust. Concludono il loro iter consiliare anche "Il condominio negli edifici" e le Integrazioni alla Legge sulla cittadinanza.

Ma gli occhi della politica sono tutti puntati sulla legge elettorale il cui dibattito si aprirà martedì. Domani maggioranza ed opposizione si incontreranno per la terza volta nell'ambito di quel tavolo istituzionale nato per trovare un accordo su eventuali integrazioni. Si ragiona su apparentamenti, sbarramento e preferenze. Al momento nessuna intesa. Il comma vede il progetto di legge in seconda lettura dell'opposizione che recepisce, senza ulteriori modifiche, i quesiti referendari e la proposta in prima lettura della maggioranza che introduce le tre preferenze e aggiorna le incompatibilità per i membri del Consiglio. Poi c'è il progetto di legge del Segretario agli Interni che ha ricevuto il via libera dal Collegio dei Garanti e che in caso di accordo potrebbe essere inserito, con 39 voti, nella seduta di martedì e successivamente emendato.