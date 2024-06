Donne e giovani in Consiglio: la fotografia dei seggi rosa e under 40

Consiglio Grande e Generale

Nel confronto con i rappresentanti dei partiti in corsa, a dieci giorni dal voto, i neo maggiorenni chiedevano alla politica ascolto, coinvolgimento nelle scelte, con lo sguardo rivolto all'Accordo di Associazione che li tocca da vicino e che è parte integrante dei vari programmi di Governo. Interessante quindi capire quanti under 40 siederanno in Consiglio, alcuni per la prima volta.

Nel PDCS ce l'hanno fatta il Presidente dei GDC Marco Mularoni, Lorenzo Bugli, Alice Mina e Maddalena Muccioli, che con i suoi 28 anni è la più giovane del gruppo. Tra gli under 40 della lista Libera/Ps troviamo, oltre a Matteo Ciacci, anche Giulia Muratori mentre, nel Psd, Ilaria Bacciocchi e Matteo Rossi. In Domani Motus Liberi non hanno compiuto 40 anni Fabio Righi e Gaetano Troina ed è under 30 Carlotta Andruccioli, un anno in più di Giovanni Maria Zonzini di Rete. Infine, tra gli eletti di Repubblica Futura sotto i 40 rientra Enrico Carattoni mentre Andrea Menicucci, con i suoi 21 anni, è il più giovane consigliere di questa legislatura.

Per quanto riguarda, invece, la presenza femminile, non considerando i ripescaggi una volta nominati i Segretari di Stato, entrano in parlamento 18 donne, lo stesso numero della scorsa tornata elettorale. In equilibrio perfetto il rapporto tra generi in Repubblica Futura, così come in Alleanza Riformista: la metà dei loro gruppi consiliari è donna.