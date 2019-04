Dopo la Pasqua riparte il Consiglio: riflettori ancora puntati sulle banche dopo l'approvazione del decreto

Domani ripartono i lavori del Consiglio. Prima delle feste pasquali si era arrivati a una tregua bipartisan con l'approvazione del decreto "salva-banche" e la proroga del blocco dei pagamenti per banca Cis. I partiti dovrebbero ora mettersi al lavoro per nuove disposizione normative con l'obiettivo di dare maggiori responsabilità ai proprietari degli istituti di credito che hanno generato i dissesti.

Una fragile 'pace' tra forze di maggioranza e opposizione che nei giorni scorsi ha dato segni di cedimento a colpi di comunicati stampa. Una risposta arriverà con il ritorno in aula, in una sessione che, oltre alle banche, ha al centro temi come il progetto di legge di iniziativa popolare sul sostegno alla genitorialità, quello in materia di procreazione cosciente e responsabile e di interruzione volontaria di gravidanza e il pdl per l'introduzione del reato di corruzione privata in seconda lettura.