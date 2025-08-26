Dopo le polemiche il ministro Schillaci manda solo un videomessaggio al Meeting

Alla fine non è venuto al Meeting di Rimini, anche se la sua presenza compariva nel programma ufficiale solo fino a poche ore prima. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha inviato un videomessaggio, e dal ministero fanno sapere che questa era una scelta presa da tempo. Ma l'assenza al convegno “La salute un bene per tutti” da qualcuno è stata messa in relazione con le polemiche degli ultimi giorni, quando Schillaci è finito sulla graticola per essersi decisamente schierato in favore dei vaccini, azzerando le nomine nel relativo comitato di controllo, il Nitag, proprio a causa della presenza di due medici ritenuti novax. Fatto che gli era valsa la critica di qualcuno dalla maggioranza, in particolare dalla Lega di Matteo Salvini, che senza mezzi termini aveva detto “Al ministero della Salute c'è qualcosa che non va”. Il ministro nel messaggio ha parlato dei soldi stanziati dal governo Meloni, dell'obiettivo di azzerare le liste di attesa o almeno di ridurle, della sanità pubblica da difendere. In verità, per il momento, altri esponenti della maggioranza tendono a difendere il suo operato, e il suo posto al ministero non parrebbe, così, in pericolo. Per ora.

Nel video l'intervento di Orazio Schillaci, ministro della Salute, e le interviste a Galeazzo Bignami, capogruppo deputati Fratelli d'Italia, e a Giovanni Donzelli, deputato Fratelli d'Italia







