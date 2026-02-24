Doppia cittadinanza, Comitato Civico: "Il Paese si svegli prima che sia tardi"

“Il Paese deve svegliarsi prima che sia tardi. E individuare strumenti di difesa della sovranità”: lo scrivono i rappresentanti del Comitato Civico sulla Cittadinanza, in una lettera aperta a segretari di Stato e consiglieri, dopo l'approvazione della legge che elimina l'obbligo di rinuncia alla cittadinanza d'origine per naturalizzazione. Un norma approvata in tempi record e a maggioranza semplice, rimarca il Comitato, nonostante la “delicatezza del tema”.

"Non si vede quest'urgenza - dice Giovanni Giardi, esponente del Comitato - perché nessun diritto mancava ai cittadini italiani che risiedono qui. Ci sono tante leggi che hanno atteso e che ancora non hanno trovato risposta. Siamo sovrani o non siamo sovrani? Se la cittadinanza sammarinese sarà minoritaria, credo ci sarà da preoccuparsi, se non altro per una questione di principio. Gli italiani potrebbero fare delle leggi che a noi non vanno bene".

“Nessun piccolo Stato riconosce questo tipo di doppia cittadinanza – prosegue il gruppo – e nessuno dei grandi lo riconoscerebbe se questi cittadini diventassero maggioranza”. Per il futuro, sul piano giuridico, il Comitato guarda sia a strumenti interni, "se questa legge - spiega Giardi - violasse qualche principio fondamentale del Paese", sia esterni, come la Corte europea per i diritti dell'uomo.

Nel servizio l'intervista a Giovanni Giardi (Comitato Civico sulla Cittadinanza)








