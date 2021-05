Doppio appuntamento per il Segretario agli Affari Esteri Luca Beccari

Giornate intense, sul fronte diplomatico, per il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari che ha preso parte, in modalità digitale, a due appuntamenti di rilievo. In primo piano, al Comitato dei Ministri dell’Iniziativa Adriatico Ionica, la gestione della pandemia. Beccari ha sottolineato i passi compiuti da San Marino e quindi la messa in sicurezza della cittadinanza, con la campagna vaccinale. Richiamato il valore della cooperazione tra stati. Il Segretario agli Esteri è inoltre intervenuto, per la prima volta in qualità di osservatore, al Forum ministeriale di EUSAIR, riscontrando una positiva accoglienza. La piattaforma, promossa e sostenuta dall’Unione Europea, rappresenta per San Marino un'opportunità anche nell'ottica del percorso di associazione all'Ue.