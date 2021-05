DIPLOMAZIA Doppio appuntamento per il Segretario agli Affari Esteri Luca Beccari Comitato dei Ministri dell’Iniziativa Adriatico Ionica e Forum Eusair

Giornate intense, sul fronte diplomatico, per il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari che ha preso parte, in modalità digitale, a due appuntamenti di rilievo. In primo piano, al Comitato dei Ministri dell’Iniziativa Adriatico Ionica, la gestione della pandemia. Beccari ha sottolineato i passi compiuti da San Marino e quindi la messa in sicurezza della cittadinanza, con la campagna vaccinale. Richiamato il valore della cooperazione tra stati. Il Segretario agli Esteri è inoltre intervenuto, per la prima volta in qualità di osservatore, al Forum ministeriale di EUSAIR, riscontrando una positiva accoglienza. La piattaforma, promossa e sostenuta dall’Unione Europea, rappresenta per San Marino un'opportunità anche nell'ottica del percorso di associazione all'Ue.

