CONSIGLIO GRANDE E GENERALE\2 Dossier "Aass": approvata proposta di RF per l'audizione di vertici e un membro del cda appena dimesso Il Segretario di Stato Lonfernini ha detto che il Governo ha già deciso per un Audit sull'Azienda Servizi. La Reggenza ha brevemente sospeso la seduta dopo un violento alterco innescato dall'intervento del consigliere Nicolini di Rete.

Dibattito infuocato in Consiglio Grande e Generale sulla presa d'atto delle dimissioni dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi (Aass) dell'ingegnere Rodolfo Valli, membro di nomina Pdcs. La Reggenza è arrivata a sospendere brevemente la seduta e a richiamare i capigruppo per sedare un violento alterco, innescato dall'intervento del consigliere Marco Nicolini di Rete che, nelle sue argomentazioni, ha citato il marito della capogruppo di Libera Eva Guidi. Nella lettera in cui Valli ha rassegnato le dimissioni “irrevocabili ed immediate” ha elencato una serie di criticità che non gli avrebbero permesso di esercitare appieno il suo ruolo. In particolare si enunciano mancate risposte su: andamento del trading energetico, proposte per la gestione rifiuti, organizzazione del lavoro e gestione economica dell'azienda. Repubblica Futura ha presentato un odg con la richiesta di audizione in Commissione del Cda, del Consiglio Sindacale AASS e anche dello stesso ingegnere Valli.

D'accordo sull'audizione, sia pure con sfumature diverse, consiglieri di tutte le forze politiche. Il Segretario ai Rapporti con l'Aass Teodoro Lonfernini ha definito 'singolare' la condotta di Valli che ha presentato le dimissioni dopo aver approvato le delibere del Cda. Ha tuttavia informato l'aula che il Governo ha già deliberato un audit sull'intero dossier “Aass”. Il Consiglio ha poi nominato l'ingegner Matteo Taddei che così subentra a Valli nel Cda Aass. Curioso l'esito della votazione, per scheda. Taddei ha ottenuto 29 voti ma 14 (probabilmente di opposizione) sono andati al dimissionario Valli ed 1 a Nicola Selva. L'aula ha infine chiuso il comma con l'approvazione dell'odg di RF (39 favorevoli, 1 astenuto) integrato con la richiesta, proposta dal Pdcs, di audire - oltre a Cda, Collegio Sindacale ed ex membro del Cda Valli - anche la Direzione dell'Aass. Sullo sfondo il bilancio in rosso dell'Azienda dei Servizi, dopo molti anni consecutivi di attivi, e il prospettato forte rincaro delle bollette per famiglie e imprese.

