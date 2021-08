Dossier Green Pass: Salvini, “ne parlerò direttamente con il Presidente Draghi per risolvere”

Le interviste a Matteo Salvini, Fabio Righi e Lorenzo Forcellini Reffi

E' rimasto colpito dalla bellezza del Titano, il Segretario della Lega; salito in Repubblica per un incontro conviviale con il Segretario di Stato Righi. Fra i due un'amicizia personale. Bagno di folla, per Salvini; innumerevoli i selfie. Il Senatore ha poi ricordato di avere incontrato, nei mesi scorsi, diversi rappresentanti del Governo di San Marino, per confrontarsi sul tema dei vaccini. Cercheremo di aiutare sul Green Pass, ha detto; “non è possibile isolare intere comunità; ma sono convinto che alla scadenza di metà ottobre troveremo la soluzione”.







Quanto alle recenti – severe - dichiarazioni di David Sassoli, sulla scelta del Titano di ricorrere allo Sputnik, Salvini è stato chiaro: “non è il momento della critica”; “le Autorità di San Marino hanno fatto quello che dovevano fare”. “Se vogliamo dirla tutta – ha puntualizzato - qualcuno promise quello che poi non mantenne”. Il problema – ha aggiunto – non è solo di San Marino, ma anche di tante altre realtà europee. “L'importante è garantire la salute e il diritto alla mobilità ed al lavoro per tutti”; specie alla luce – ha ricordato – dei tanti frontalieri quotidianamente si recano in Repubblica. “Ne parlerò direttamente con il Presidente Draghi per risolvere”, ha annunciato. Una disponibilità, quella di Salvini, accolta con riconoscenza da Fabio Righi; che ha ricordato come il rapporto fra San Marino e l'Italia debba diventare sempre più forte. A colloquio con il leader leghista, nel corso di un pranzo – sul Pianello –, anche il Presidente di Domani Motus Liberi Lorenzo Forcellini Reffi.

Nel servizio le interviste a Matteo Salvini, Fabio Righi (Segretario di Stato Industria) e Lorenzo Forcellini Reffi (Presidente Domani Motus Liberi)

