Dossier green pass sul tavolo del Congresso: contatti continui con l'Italia Non si pensa per ora ad altre misure restrittive sul Titano

Riunito oggi il Congresso di Stato. Una seduta di ordinaria amministrazione, riferisce il Segretario di Stato agli Esteri Beccari che intanto è impegnato sul dossier green pass. Estate, tempo di vacanze e tanti sammarinesi si chiedono a quali limitazioni potrebbero andare incontro, soprattutto nella vicina Italia, visto che il green pass sammarinese al momento non è ancora riconosciuto, anche se c'è già stato l'ok “tecnico” europeo sull'interoperabilità.

“L'iter per il riconoscimento è in corso – spiega il Segretario agli Esteri – e manca solo l'atto implementativo dell'Ue”. Una decisione di natura politica su cui, tuttavia, non ci sono tempi certi. Intanto con l'Italia – prosegue Beccari – proseguono costantemente i contatti, fin dagli incontri istituzionali a Roma di maggio, “affinché il nostro certificato possa essere riconosciuto”. Contatti – precisa il Segretario di Stato – che sono in corso con tutti i singoli stati, anche perché gli orientamenti sono mutevoli.

Alcuni paesi già riconoscono lo Sputnik, mentre altri no in attesa della decisione dell'Ema che sta valutando il vaccino russo da marzo e ha fatto slittare più volte il parere, già atteso fin dal mese di maggio. Sul fronte interno sammarinese Beccari precisa intanto che “gli indici di rischio non fanno pensare nell'immediato all'adozione di nuove misure. Anche se – aggiunge – il Covid ci insegna che ciò che è vero oggi può non essere vero domani”.

