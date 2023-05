SAN MARINO-ITALIA Dossier NCC, prime conferme importanti

Dossier NCC, prime conferme importanti.

Primo risultato tangibile a poco più di un mese dalla Commissione mista Italia-San Marino e riguarda il dossier NCC. E' giunta nota verbale del Ministero degli Esteri che conferma: per gli aspetti connessi ai controlli su strada dei servizi di Noleggio con Conducente, sono considerati regolari i servizi di trasporto nel territorio italiano da e per San Marino effettuati da vettori sammarinesi in possesso di idoneo titolo dell’esercizio dell’attività di NCC. In rilievo, per il Segretario agli Esteri, Luca Beccari, il fatto che il risultato abbia “preso avvio con l'incontro con l'omologo Antonio Tajani, poi approdato al tavolo della Commissione mista Italia-San Marino, rilanciando la piena collaborazione e confermando l'efficacia del dialogo fra i due Governi”.

Soddisfazione dal Segretario per le Finanze, Marco Gatti perché “il risultato smentisce chi metteva in discussione il tema della libera prestazione di servizi tra i due Stati, confermato invece come principio valido per tutti gli operatori economici”.

