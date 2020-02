Dossier "Polo della Moda" sul tavolo del Congresso: verso un deliberato onnicomprensivo Non solo intensificazione dei turni e aumento della manodopera ma anche viabilità e "stabile organizzazione" per le imprese che si insedieranno

Riunito il Congresso di Stato. Tra i dossier sul tavolo i lavori del “Polo della Moda” di Rovereta e le richieste al Governo finalizzate a consentire l'apertura entro giugno.

Non c'è solo l'aumento della manodopera e l'intensificazione dei turni, richiesta al Segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini, ma anche altre necessità per l'apertura di “The Market” entro l'estate, forse addirittura entro giugno. Sono state trasmesse a diverse Segreterie di Stato, ciascuna per la propria competenza, e per questa ragione in Congresso si è deciso, di concerto con la maggioranza, di lavorare per arrivare a predisporre un deliberato unico onnicomprensivo, riferisce Lonfernini.

C'è infatti da decidere, probabilmente con una ordinanza, sull'utilizzo della strada che serve il cantiere, compresa un'eventuale chiusura temporanea, parziale o totale; va chiarito inoltre lo status di “stabile organizzazione” per le imprese che si insedieranno all'interno. In Congresso anche una valutazione sui temi da portare in ufficio di presidenza per la definizione dell'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Grande e Generale.

Sul fronte della trattativa per l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, intanto, il prossimo appuntamento potrebbe essere a Bruxelles dal 23 marzo. La tornata che si ipotizzava potesse svolgersi in questi giorni non è stata convocata.



