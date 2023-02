COMMISSIONE SANITÀ Dossier terza età: in crescita la domanda assistenziale, 1.051 anziani seguiti dal servizio domiciliare Bocciato ordine del giorno delle opposizioni per promuovere la formazione in territorio dei sanitari. Lettera in commissione della Associazione di Gerontologia e Geriatria. All'Università due master

San Marino è uno dei Paesi al mondo in cui si vive più a lungo ma l'alta percentuale di anziani sulla popolazione generale comporta anche una crescente domanda di prestazioni sanitarie visto che con l'avanzare dell'età aumentano inevitabilmente le patologie. Introducendo l'audizione il Segretario di Stato Roberto Ciavatta, a titolo esemplificativo, ha riferito che sul Titano ci sono circa 500 persone con l'alzheimer e 150 col parkinson, pari al 2% della popolazione. Il primario di Geriatria Enrico Rossi ha esposto i numeri dell'assistenza erogata dal servizio Domiciliare Territoriale: 1.051 gli anziani seguiti. A questi numeri si aggiungono quelli dell'assistenza infermieristica domiciliare: 476 pazienti, 3.700 visite.

Ciavatta ha quindi ipotizzato l'ineludibile potenziamento dei servizi di assistenza ma anche la necessità di aumentare le strutture protette per anziani. Già in essere – ha detto – contatti con potenziali investitori. C'è dunque estrema necessità di “cultura” e formazione geriatrica nel personale sanitario e sociosanitario, ha rimarcato il primario Rossi. In questo ambito a San Marino, grazie all'Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria e l'Università, si tiene da 11 anni un master di II livello, intitolato a Giancarlo Ghironzi – nome storico della sanità sammarinese - che ha finora formato ben 170 medici, ma tra questi solo 15 sammarinesi.

Sempre all'Università di San Marino c'è anche un secondo master in Medicina Perioperatoria dell'Anziano, diretto dal Professor Nicolò Scudieri, anch'egli audito in commissione. In apertura di audizione c'è stata la lettura della lettera del Presidente della Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria Carlo Renzini che proprio oggi ha presentato il Master “Giancarlo Ghironzi” all'Università di Firenze. Respinto l'ordine del giorno di Libera, RF e di Grazia Zafferani, del Gruppo misto di Opposizione che, tra le altre cose, sollecitava un maggior coinvolgimento del corpo sanitario sammarinese nei master che si tengono in territorio ed anche uno studio di fattibilità di un sistema nazionale di assistenza per gli anziani.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: