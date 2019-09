Dottorato a San Marino per il nuovo ministro dell'Economia Roberto Gualtieri

Roberto Gualtieri, nuovo ministro dell'Economia del governo Conte, conosce bene San Marino. Ha infatti conseguito il dottorato in Studi storici all'Università del Titano.

Come riporta sanmarinonews, Gualtieri ha terminato il dottorato con una testi intitolata “Commercio estero e sviluppo. La politica commerciale e valutaria italiana e l’integrazione europea (1946-50)” dove relatore era Franco De Felice e correlatori: Renato Zangheri; Adriano Prosperi (Presidente), uno dei massimi esperti italiani di Storia moderna e contemporanea, Laura Barletta, Paulo Butti de Lima.

Professore di storia associato presso l’Università La Sapienza di Roma, di formazione marxista, Gualtieri ha ricoperto la carica di vicepresidente dell’Istituto Gramsci. Ha militato per anni nei Democratici di Sinistra – diventando membro della segreteria di Roma e poi membro del consiglio nazionale – prima di entrare a fare parte della direzione del Partito democratico nel 2008. Nel 2009 entra nel parlamento europeo, sempre in quota Pd. Rieletto eurodeputato nel 2014 e di nuovo nel 2019, Gualtieri era stato promosso a vicepresidente del secondo gruppo per importanza nel parlamento Ue. Ora ha preso il posto di Giovanni Tria al MEF.