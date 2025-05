“Dritti al cuore”, le anticipazioni dal Congresso di Domani Motus Liberi

Nel video, l'intervista al Presidente uscente di Domani Motus Liberi, Lorenzo Forcellini

“Siamo carichi, siamo pronti, siamo entusiasti per questa seconda Assemblea Congressuale – dice il Presidente uscente di DML, Lorenzo Forcellini, che perlatro anticipa la sua ricandidatura, e spiega il tema dell'assise:

“Dritti al cuore, la scelta che cambia tutto. Vogliamo andare dritti al cuore del problema, non parlare politichese, essere molto diretti nella risoluzione dei problemi della nostra Repubblica. Il tema del 'cuore' è estremamente importante per noi, perché solo dal cuore possiamo veramente trovare quello stimolo, quella forza, quella voglia di fare politica”.

Il Congresso è sempre un'occasione per fare il punto sul partito: come sta il partito al suo interno, ma anche nella presenza che è e che vuole essere nel Paese? “Sì, questa è una caratteristica molto importante del Congresso – prosegue Forcellini - Noi vogliamo, intanto, fare un bilancio degli ultimi tre anni e poi vogliamo dare le linee dei prossimi tre anni, perché chiaramente le sfide del nostro Paese sono tante e noi le vogliamo affrontare con il nostro modo, con l'essere Motus”.

